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Пушков увидел признаки «политического сумасшествия» у Болтона

Пушков увидел признаки «политического сумасшествия» у Болтона

Необходимость пересмотра количества ядерных боеголовок на вооружении американской армии для противостояния России, о которой заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, является признаком политического сумасшествия.

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