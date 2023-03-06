Пушков увидел признаки «политического сумасшествия» у Болтона

Необходимость пересмотра количества ядерных боеголовок на вооружении американской армии для противостояния России, о которой заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, является признаком политического сумасшествия.
Необходимость пересмотра количества ядерных боеголовок на вооружении американской армии для противостояния России, о которой заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, является признаком политического сумасшествия.
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