Новый трейлер Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections демонстрирует геймплейные кадры п...

Новый трейлер Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections демонстрирует геймплейные кадры под знакомые мелодииИздательство Bandai Namco и компания-разработчик CyberConnect2 выпустили новый трейлер к игре Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, в котором демонстрируются геймплейные кадры под задорный саундтрек из аниме.