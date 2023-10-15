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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections демонстрирует геймплейные кадры п...

Новый трейлер Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections демонстрирует геймплейные кадры п...

Новый трейлер Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections демонстрирует геймплейные кадры под знакомые мелодииИздательство Bandai Namco и компания-разработчик CyberConnect2 выпустили новый трейлер к игре Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, в котором демонстрируются геймплейные кадры под задорный саундтрек из аниме.

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