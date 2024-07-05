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Новости Брянска

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Из-за дождя в Клинцах затопило квартиры

Из-за дождя в Клинцах затопило квартиры

Клинчане всю ночь пытались спасти свое жилье от затопления. Обслуживающая компания вовремя не обнаружила проблему, из-за которой с крыши потекла вода и залила квартирыВ ночь на 5 июля на Брянскую область обрушились дожди, однако не все обрадовались ему после затяжной жары.

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