Из-за дождя в Клинцах затопило квартиры

Клинчане всю ночь пытались спасти свое жилье от затопления. Обслуживающая компания вовремя не обнаружила проблему, из-за которой с крыши потекла вода и залила квартирыВ ночь на 5 июля на Брянскую область обрушились дожди, однако не все обрадовались ему после затяжной жары.