В Петербурге в пятницу три школьника не вернулись домой 

Полицейские в трех районах Петербурга получили заявления о пропаже несовершеннолетних. Первой к правоохранителям обратилась петербурженка, рассказавшая об исчезновении 14-летней девочки в Колпинском районе.
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