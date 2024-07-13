HONOR Magic V3 представлен официально: это самый тонкий складной смартфон в мире 12 ...

HONOR Magic V3 представлен официально: это самый тонкий складной смартфон в мире12 июля, компания HONOR провела масштабную презентацию в Китае, в рамках которой анонсировала новейший флагман HONOR Magic V3, а также более доступный и сбалансированный HONOR Magic Vs3.
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