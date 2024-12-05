Новобранцы осеннего призыва 2024 года готовятся к присяге в полках дальней авиации

Для освоения вооружения, военной и специальной техники некоторым новобранцам предстоит дополнительное обучение, после которого они смогут получить военную учетную специализацию.
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