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Закон, порядок, государство

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Новобранцы осеннего призыва 2024 года готовятся к присяге в полках дальней авиации

Новобранцы осеннего призыва 2024 года готовятся к присяге в полках дальней авиации

Для освоения вооружения, военной и специальной техники некоторым новобранцам предстоит дополнительное обучение, после которого они смогут получить военную учетную специализацию.

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