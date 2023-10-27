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Склад с оружием НАТО был уничтожен русской армией под Николаевом

Склад с оружием НАТО был уничтожен русской армией под Николаевом

Военный объект располагался в северном районе города Вознесенск Николаевской области.Жители Николаевщины сообщают, что около полуночи в четверг ВКС России нанесли мощный ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ в Вознесенске.

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