Склад с оружием НАТО был уничтожен русской армией под Николаевом

Военный объект располагался в северном районе города Вознесенск Николаевской области.Жители Николаевщины сообщают, что около полуночи в четверг ВКС России нанесли мощный ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ в Вознесенске.
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