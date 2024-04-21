Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 💡💡💡💡💡 21 апреля, с 13.30 минут до 16.30 минут, отключат электроэнергию: ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 💡💡💡💡💡 21 апреля, с 13.30 минут до 16.30 минут, отключат электроэнергию: ул.