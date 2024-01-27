"Мы другая партия", - Григорий Явлинский о необходимости перемен

ИМ

Ильдус Мамлеев

А почему гондон Явлинский сам живёт в США, а печется о изменениях в России? Что он вообще знает чем и как живёт Россия? Свалил в США и не хер оттуда тякать, без этого уебка разберёмся как нам в России жить.