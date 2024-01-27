Politiki.net Год 2001 - совсем еще молоденький Жора Явлинский вещает о сложившейся в Российской Федерации системе: в России за предыдущие 10 лет, сложилась "ситуация неустойчивой демократии".
"Мы другая партия", - Григорий Явлинский о необходимости перемен
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А почему гондон Явлинский сам живёт в США, а печется о изменениях в России? Что он вообще знает чем и как живёт Россия? Свалил в США и не хер оттуда тякать, без этого уебка разберёмся как нам в России жить.
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3 час.
Надежда
Та ни, львовский казацюра яблочник ГрЫцько, а Жора-это Георгий) Столько лет это червивое яблочко у нас воздух портит!😷
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2 час.
ВМ
Виктор Максименко
Это политик 90 годов один из тех который успешно разваливал стране, балабол в одном ряду с тех времён остался надеждин
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2 час.
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