В результате обстрела Донецка украинскими неонацистами погибли два человека, 12 ранено, в том числе три журналиста

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ночь на среду, 1 ноября, заявил, что в результате обстрела Донецка украинскими неонацистами погибли два человека, 12 человек ранено, среди которых трое журналистов.
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