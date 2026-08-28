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Царьград

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Экономист Корнеев: ЕС сократит фермерские субсидии в пользу обороны

Экономист Корнеев: ЕС сократит фермерские субсидии в пользу обороны

Экономист Валерий Корнеев предупредил о возможных последствиях сокращения субсидий для европейских фермеров в пользу оборонных расходов в ЕС, указывая на растущую конкуренцию с южноамериканскими производителями.

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