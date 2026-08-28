Экономист Корнеев: ЕС сократит фермерские субсидии в пользу обороны

Экономист Валерий Корнеев предупредил о возможных последствиях сокращения субсидий для европейских фермеров в пользу оборонных расходов в ЕС, указывая на растущую конкуренцию с южноамериканскими производителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии