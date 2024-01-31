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Студенческое КБ разработало проект российского космического лазерного терминала связи

Студенческое КБ разработало проект российского космического лазерного терминала связи

Терминал может похвастаться такими характеристиками, как компактный размер, высокая эффективность и минимальное энергопотребление, что делает его пригодным для использования даже на относительно небольших космических аппаратах типа CubeSat.

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