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Смешные мемы и картинки про 3 сентября — день, когда горят костры рябин!

Смешные мемы и картинки про 3 сентября — день, когда горят костры рябин!

Костер рябин горит, не врут календари, и если ты давно хотел (и даже если не хотел) — переверни! фото: соцсети3 сентября — день прощания, день, когда горят костры рябин, — прочно укрепился в календаре как вселенский праздник — Шуфутинов день.

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