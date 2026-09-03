Костер рябин горит, не врут календари, и если ты давно хотел (и даже если не хотел) — переверни! фото: соцсети3 сентября — день прощания, день, когда горят костры рябин, — прочно укрепился в календаре как вселенский праздник — Шуфутинов день.
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