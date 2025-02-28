Новая ночлежка для маргиналов и бомжей может появиться в Петрозаводске

Горожане переживают за будущее здание на Толстого и говорят о царящей бесхозяйственностифото: vk.com/golzar_ptz?w=wall-222719168_2043 Здания на улице Льва Толстого в Петрозаводске может превратиться в ночлежку для маргиналов и бомжей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии