Новая ночлежка для маргиналов и бомжей может появиться в Петрозаводске

Горожане переживают за будущее здание на Толстого и говорят о царящей бесхозяйственностифото: vk.com/golzar_ptz?w=wall-222719168_2043 Здания на улице Льва Толстого в Петрозаводске может превратиться в ночлежку для маргиналов и бомжей.