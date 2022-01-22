Кабмин утвердил нового оператора государственной инфосистемы ЖКХ

ТАСС Правительство России утвердило нового оператора государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), им стала компания "Оператор информационной системы", постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
ТАСС Правительство России утвердило нового оператора государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), им стала компания "Оператор информационной системы", постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Свежие комментарии