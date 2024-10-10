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"У человека вообще мозгов просто нет": Кто так разозлил Карена Шахназарова?

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Комментарии
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Nata
В 70-х была издана в СССР фантастика западных писателей. В одной из книг была следующая картина будущего мира : правитель страны решал кто лишний в его государстве  Определяли по коэффициенту умственных способностей. И у кого он выше установленных норм тот подлежал утилизации.Родители таких талантливых детей безропотно вели своих чад в пункты утилизации.                                        Тогда читали и не могли поверить о таком возможном будущем.                                                                                Однако , этот этап в Украине уже освоили.  Продолжением этого будущего было - было переработка в пищу утилизованного человека. Сейчас глядя на происходящее в стране 404 , понимаешь, что им до этого этапа осталось недолго.  Марионетки в руках манипуляторов  осуществляют  этот бред у соседей. Покончив с этим народом - примутся за других. Бандерлоги, вас зовет Киа.
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