"У человека вообще мозгов просто нет": Кто так разозлил Карена Шахназарова?

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Nata

В 70-х была издана в СССР фантастика западных писателей. В одной из книг была следующая картина будущего мира : правитель страны решал кто лишний в его государстве Определяли по коэффициенту умственных способностей. И у кого он выше установленных норм тот подлежал утилизации.Родители таких талантливых детей безропотно вели своих чад в пункты утилизации. Тогда читали и не могли поверить о таком возможном будущем. Однако , этот этап в Украине уже освоили. Продолжением этого будущего было - было переработка в пищу утилизованного человека. Сейчас глядя на происходящее в стране 404 , понимаешь, что им до этого этапа осталось недолго. Марионетки в руках манипуляторов осуществляют этот бред у соседей. Покончив с этим народом - примутся за других. Бандерлоги, вас зовет Киа.