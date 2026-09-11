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Силы ПВО уничтожили 777 БПЛА ВСУ за ночь

Силы ПВО уничтожили 777 БПЛА ВСУ за ночь

За ночь с 10 на 11 сентября системы противовоздушной обороны перехватили 777 украинских БПЛА над регионами России.

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