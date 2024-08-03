Казань оказалась городов, где продолжили дорожать новостройки в июле 2024-го

Казань оказалась среди 39 городов России, где продолжили расти цены на новостройки в июле 2024-го. Так, за прошедший месяц средняя стоимость лота увеличилась на 0,7% или до 10,5 млн рублей, следует из аналитики «Мира квартир».
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