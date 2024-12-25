ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ Уходящая американская администрация использует буквально каждый оставшийся ей день для максимального разжигания войны против России и устраивает одну за другой все более крупные провокации.
Большие корабли просто так не тонут
Комментарии
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Александр Ман
Нет, мы лучше дружбу будет искать со всякими новнюками и будущим предателями, ведь мы живём по "международному" праву, придерживаемся его и готовы прощать любое предательство..... Всем всем всем, всем....
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16 час.
Александр Ман
Кто же нами так умело рулит со стороны запада? Неужели сорос???
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16 час.
Алексей Медведев
Ищите крысу в экипаже!
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14 час.
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