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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Собянин: электронные студенческие билеты введут в колледжах столицы

Введение электронных студенческих билетов запланировано в московских колледжах. Сергей Собянин сообщил, что бумажный формат продолжит действовать, а цифровой документ будет иметь равную с ним силу.

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