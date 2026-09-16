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Владимирские новости

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Петушинский суд вынес приговор за двойную кражу в один день

Петушинский суд вынес приговор за двойную кражу в один день

Мужчина сначала украл велосипед из сарая, а ночью вернулся и забрал бутылку с монетами у знакомой, испугав её проникновением в дом.

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