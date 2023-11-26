Политнавигатор Многие бойцы ВСУ стараются искать возможности сдаться в плен в случаях, когда нет опасности нарваться на расправу националистов.
«Семь укропов просто сидели и ждали» – военкор рассказал, как ВСУшники сдаются в плен
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Не, Таня, их мобилизовали защитить людей во власти и их нажитое "тяжким трудом" состояние. Ну казалось бы, какое дело жителю Галиции до того, что творится где-то далеко от его дома, ему что, от этого здоровья и богатства прибавится? Так на том свете это не понадобится... Кто это понял, тот принимает все усилия, чтобы смыться - ни у кого среди людей во власти и с деньгами, нет родственников на этом побоище... Вот власти и пофиг, что будет со страной и народом - это не их народ и не их страна, у них и деньги за бугром, и дома, и семьи... Стоит только измениться ситуации на фронте - и их мигом ветер за бугор унесёт. А затурканые и зажоханые останутся ворон и собак кормить...
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12 час.
Liudmila Kosteley
Многие украинские мамаши виноваты. Сколоко лет было в 2014. когда всё началось? Ещё интернет хорошо работал с Украиной. Мы им писалиЮ ВЫВЕЗИТЕ ребят в РФ, чтобы не воевали. Стали писать и то, и другое, и ВИЗЫ в РФ. А Путин им написал, что визы даст, до конца Войны.Не поверили, ни нам, ни ему. И ещё сколько раз предлагал.
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9 час.
ay
aleksandr yermakov
Судя по фото,эти не сидели,не ждали,средний из Чорткива,это на ,,как бы украине,, .и он не сдавался,видно же,что ручонками махал,а остальным стыдно,один послушалчя,поднял голову,другой нет,не выдавать желаемое за действительное
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6 час.
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