«Семь укропов просто сидели и ждали» – военкор рассказал, как ВСУшники сдаются в плен

ВМ

Владимир Минаков

Не, Таня, их мобилизовали защитить людей во власти и их нажитое "тяжким трудом" состояние. Ну казалось бы, какое дело жителю Галиции до того, что творится где-то далеко от его дома, ему что, от этого здоровья и богатства прибавится? Так на том свете это не понадобится... Кто это понял, тот принимает все усилия, чтобы смыться - ни у кого среди людей во власти и с деньгами, нет родственников на этом побоище... Вот власти и пофиг, что будет со страной и народом - это не их народ и не их страна, у них и деньги за бугром, и дома, и семьи... Стоит только измениться ситуации на фронте - и их мигом ветер за бугор унесёт. А затурканые и зажоханые останутся ворон и собак кормить...