Аргументы недели

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Председатель правления «Нафтогаза» Чернышов попросил у США дополнительный объем газа для отопительного сезона на Украине

Председатель правления «Нафтогаза» Чернышов попросил у США дополнительный объем газа для отопительного сезона на Украине

Во вторник стало известно, что председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов попросил США предоставить украинской стороне дополнительный объем газа для отопительного сезона.

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