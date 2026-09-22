Бүген Татарстанда 26 градуска кадәр җылытачак

22 сентябрьдә Татарстанда аязучан болытлы һава торышы көтелә, явым-төшем ихтималы аз. Төнлә һәм иртән кайбер урыннарда томан булырга мөмкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым