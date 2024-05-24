Лидер группы «Земляне» назвал звезд, поддерживающих бойцов СВО

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Лидер рок-группы «Земляне» Владимир Киселев рассказал, кто из звезд российского шоу-бизнеса подхватил его инициативу по выплате денег бойцам СВО за подбитый американский танк.
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