Счастье одного супруга снижает уровень стресса у другого

В эксперименте приняла участие 321 семейная пара в возрасте от 56 до 87 лет. С помощью анкетирования и лабораторных тестов слюны ученые оценивали корреляцию эмоциональных переживаний супругов и уровень кортизола в организме трижды в день.
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