МИХАИЛ ОНУФРИЕНКО Прислали читатели. Если знаете, кто автор - сообщите в комментариях. Русские, почему вы не умеете гордиться своими людьми и достижениями????? Вы в курсе, что весь мир прячет свои провалы, но выпячивает достижения, которые у вас же, русских , и были украдены?! Американцы уверены, что это они выиграли ВОВ, а русские не умерли , только потому, что они вам порошок яичный доставляли гуманитаркой.
Русские, почему вы не умеете гордиться своими людьми и достижениями?
Комментарии
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ЕС
Елена Свитлик
Незалежные и самостийные.
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4 час.
ТН
Татьяна Недогреева
На то мы и русские. Мы знаем, но не хвастаемся. Мы очень умный и очень скромный народ. А скромность заложена в наши души богам, потому, что она есть в христианских заповедях. В заповедях сказано,что даже помощь должна быть тайной помощью и о ней не надо не кому говорить и знать.
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3 час.
Ольга Заварухина
Украинец, ты к чему призываешь русский народ. Внутренними врагами пусть разбирается власть. ПОНЯТНО. И не мути «воду».
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55 мин.
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