Русские, почему вы не умеете гордиться своими людьми и достижениями?

ТН

Татьяна Недогреева

На то мы и русские. Мы знаем, но не хвастаемся. Мы очень умный и очень скромный народ. А скромность заложена в наши души богам, потому, что она есть в христианских заповедях. В заповедях сказано,что даже помощь должна быть тайной помощью и о ней не надо не кому говорить и знать.