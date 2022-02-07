Адвокат Зиссу: Виктор Бут может выйти из американской тюрьмы на четыре года раньше срока

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. С учетом условий приговора и баллов, начисляемых за хорошее поведение, и в случае неудачи ближайших усилий защиты по его досрочному освобождению россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, все равно может освободиться на четыре года раньше срока, сообщил в интервью РИА Новости его американский адвокат Стив Зиссу.