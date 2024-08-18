О русских пленных, чести, совести и понимании ситуации

на первой фотографии в куче касок уж очень много синего цвета, или это хохлокаски

Александр _

А причем тут ролики? Я не смотрю ни какие ролики, только читаю российские новости - "планово отошли", отошли на более выгодные позиции", начата эвакуация жителей. Когда не будет таких новостей, тогда и ролики никакие не будут нужны.