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О русских пленных, чести, совести и понимании ситуации

О русских пленных, чести, совести и понимании ситуации

Последнее время то, что творится в телеграм-каналах, не может не заставить сперва задуматься, а потом высказаться.

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Комментарии
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Alex
на первой фотографии в куче касок уж очень много синего цвета, или это хохлокаски
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15 час.
Астон Мартин
антилайкер , ты трус для прямого общения , тихо сиди в туалете , гнида
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15 час.
Александр _
А причем тут ролики? Я не смотрю ни какие ролики, только читаю российские новости - &quot;планово отошли&quot;, отошли на более выгодные позиции&quot;, начата эвакуация жителей. Когда не будет таких новостей, тогда и ролики никакие не будут нужны.
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14 час.

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