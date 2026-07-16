Новая модель выбора жилья

Почему путешественники все чаще сравнивают предложения сразу на нескольких сервисах бронирования, от чего зависит выбор между гостиницей и апартаментами и как искусственный интеллект меняет поиск жилья? Об этом «Актуальные комментарии» поговорили с политконсультантом, социальным архитектором, членом Общественной палаты РФ, автором Telegram-канала «Смыслы и стратегии» Станиславом Корякиным.