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Актуальные комментарии

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Новая модель выбора жилья

Новая модель выбора жилья

Почему путешественники все чаще сравнивают предложения сразу на нескольких сервисах бронирования, от чего зависит выбор между гостиницей и апартаментами и как искусственный интеллект меняет поиск жилья? Об этом «Актуальные комментарии» поговорили с политконсультантом, социальным архитектором, членом Общественной палаты РФ, автором Telegram-канала «Смыслы и стратегии» Станиславом Корякиным.

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