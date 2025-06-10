БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper готовятся к морским операциям в Индо-Тихоокеанском регионе

БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper готовятся к морским операциям в Индо-Тихоокеанском регионе

Прошедшие учения Reaper Smoke, проведённые в конце апреля на авиабазе March Air Reserve в Калифорнии, показали, что резерв ВВС США и Национальная гвардия ВВС Калифорнии, чьё 163-е штурмовое авиакрыло принимало участие в учениях, использовали свои дистанционно пилотируемые БПЛА (RPA) MQ-9A Reaper в учениях, посвящённых морским операциям.

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Комментарии
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Misha Glusch
надо объявить награду для всех заинтересованных лиц за сбитие этой вундерфавли
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8 час.
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