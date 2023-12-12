В МГПУ узнали, как московские подростки осваивают город

Исследование специалистов Московского городского педагогического университета, опубликованное в журнале «UniverCity: Города и Университеты» показало, что столичные тинейджеры активно используют городскую среду для досуга и развития.
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