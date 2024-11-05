Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Вежливые люди" в Корее: Неожиданный для мира ход Путина мог обсуждаться на закрытых переговорах Лаврова с КНДР

"Вежливые люди" в Корее: Неожиданный для мира ход Путина мог обсуждаться на закрытых переговорах Лаврова с КНДР

"Стратегические консультации" между Россией и КНДР состоялись в пятницу в Москве. Их провели главы МИД обеих стран, заключивших Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, Сергей Лавров и Цой Сон Хи.

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