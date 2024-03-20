Юрист Качанова: Организаторам смертельного восхождения на Камчатке грозит срок Организаторы экстремальной альпинистской вылазки на камчатский перевал Красноармейский, жертвами которой из-за схода лавины стали двое туристов, могут стать фигурантами уголовного дела.
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