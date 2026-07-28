Пересмотр утильсбора не внесут в пакет предложений для Госдумы

Ассоциация "Цифровая энергетика" сосредоточена на других инициатив Инициативу о корректировке утильсбора не внесут в пакет предложений для Госдумы по совершенствованию нормативно-правовой базы для поддержки развития электротранспорта, сообщает "Коммерсантъ".
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