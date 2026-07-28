Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пересмотр утильсбора не внесут в пакет предложений для Госдумы

Пересмотр утильсбора не внесут в пакет предложений для Госдумы

Ассоциация "Цифровая энергетика" сосредоточена на других инициатив Инициативу о корректировке утильсбора не внесут в пакет предложений для Госдумы по совершенствованию нормативно-правовой базы для поддержки развития электротранспорта, сообщает "Коммерсантъ".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии