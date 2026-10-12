Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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После масштабного коммунального ЧП на Большой Советской открыто движение транспорта

После масштабного коммунального ЧП на Большой Советской открыто движение транспорта

Ночь коммунальщики потратили на то, чтобы заменить фрагменты трубы на месте прорыва. Он привел к провалу асфальта в районе Большой Советской  Движение транспорта на месте масштабного коммунального ЧП в центре Смоленска возобновлено.

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