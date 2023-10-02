Шоу фарисеев на русских гробах

Алексей Тан О немцах, которые, воевали ещё в первую мир. и их детей... у них ещё было понятие... что такое ... воинская ЧЕСТЬ... и отсутствие этой чести, мы и сейчас видим... у иудее-УкраинЧев.

Людмила Свириденко Ну, если сам Президент сказал, что Россия может распасться, значит дело решенное. Нас будут дербанить на кусищи, куски, кусочки. Для этого такие передачи, мигранты и прочее. Значит, решение принято, идёт воплощение замысла?