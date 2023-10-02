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Шоу фарисеев на русских гробах

Шоу фарисеев на русских гробах

Многие из нас хорошо понимают, что Россия в тяжелейшей ситуации. Эту ситуацию уже характеризовал Президент В.

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Комментарии
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Алексей Тан
О немцах, которые, воевали ещё в первую мир. и их детей... у них ещё было понятие... что такое ...  воинская ЧЕСТЬ... и отсутствие этой чести, мы и сейчас видим... у иудее-УкраинЧев.
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11 час.
Людмила Свириденко
Ну, если сам Президент сказал, что Россия может распасться, значит дело решенное. Нас будут дербанить на кусищи, куски, кусочки. Для этого такие передачи, мигранты и прочее. Значит, решение принято, идёт воплощение замысла?
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9 час.
КузнецовВВ
Автор пишет -&quot;после просмотра выпусков «Кстати» сильно снижается уровень доверия к тем политикам, кто говорит, что «Россия встаёт с колен», «Победа будет за нами»… К тем, кто утверждает, что в обществе идёт процесс оздоровления, укрепляются традиционные ценности…&quot;. Вообще надо быть конченным дебилом чтобы верить политикам. Что бы они не говорили
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5 час.

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