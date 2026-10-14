Воскресенье обещает быть насыщенным: концерт «Эпоха нулевых» с участием популярных музыкантов, выступление Нонны Гришаевой и Уральского оркестра в Свердловской филармонии, футбольный матч «Урал» — «ПАРИ НН» в Екатеринбурге и День отца на «Падел-арене РМК».
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