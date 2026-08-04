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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Близость по расписанию или внезапно? Когда стараешься забеременеть, тогда по расписанию. Сейчас так». Виктория Синицина о личной жизни

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина  ответила на вопросы о личной жизни в интервью на ютуб-канале Анны Хилькевич.

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