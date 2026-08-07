Советское ню, кто и зачем обнажался в СССР

Отношение к обнаженному телу в Союзе менялось с течением времени и имело идеологический подтекст. Сексуальная революция, последовавшая вскоре за Октябрьской в молодой Стране Советов, манифестировала свободу во всем — стыдливость в отношении собственного тела стала восприниматься как пережиток буржуазной культуры.