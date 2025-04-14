«Единая Россия» начала регистрацию избирателей на предварительном голосовании партии

Она продлится до 23 мая на сайте PG.ER.RU c верификацией через «Госуслуги» Отдать голос за своего кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в сентябре, могут совершеннолетние жители регионов, где в этом году проходят выборы, сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев.