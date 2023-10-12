Мигранты осваивают Россию, открывая структуры «для своих»

АНГЕЛ АНГЕЛ

России нужны трудовые мигранты, а не пенсионеры, семьи с детьми, больные КВД и другими инфекционными заболеваниями, нарики, проституты с проститутами ЛГБТ это их обычаи и к нам не имеют ни какого отношения как и педафилия.. Отработали 6 месяцев и на родину, потом опять при отсутствия заболеваний и нарушений Российского законодательства. Запрет на приобретение оружия, работа в судах, юридических конторах, правоохранительных органах, спецслужбах, в ВС России кроме стройбата и т.д. Перевод денег только при наличии декларации о доходах и уплате налогов. России как заявляет власть нужны трудовые мигранты, а не нахлебники. Запрет на Российское градланство, только трудиться, а жить должны они на родине...