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Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Падаль,по имени "валерий двойнишников",заткнись "видно гаранту на руку...ДО КОЛЕ?" до коле ты засранец,будешь здесь,н...Мигранты осваиваю...
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Мигранты осваивают Россию, открывая структуры «для своих»

Мигранты осваивают Россию, открывая структуры «для своих»

Есть ли причины бояться диаспор центральноазиатских республик? Сергей Аксенов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС В Екатеринбурге диаспора Таджикистана откроет собственный медицинский центр для обслуживания соотечественников, заявил на днях генконсул республики в Екатеринбурге Зафар Сайидзода.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
России нужны трудовые мигранты, а не пенсионеры, семьи с детьми, больные КВД и другими инфекционными заболеваниями, нарики, проституты с проститутами ЛГБТ это их обычаи и к нам не имеют ни какого отношения как и педафилия.. Отработали 6 месяцев и на родину, потом опять при отсутствия заболеваний и нарушений Российского законодательства. Запрет на приобретение оружия, работа в судах, юридических конторах, правоохранительных органах, спецслужбах, в ВС России кроме стройбата и т.д. Перевод денег только при наличии декларации о доходах и уплате налогов. России как заявляет власть нужны трудовые мигранты, а не нахлебники. Запрет на Российское градланство, только трудиться, а жить должны они на родине...
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1 час.
Alex Nемо
Не так давно в Бруклине открылся такой небольшой себе продуктовый магазинчик на волне &quot;всеобщей&quot; поддержки уркаины.  На входе вывесили табличку - Обслуживание только на украинском языке.  Магазин просуществовал чуть больше недели.  Приехали какие-то ребята в форме со значками, забрали хозяина и к вечеру магазин опечатали. Сейчас ему предстоит выплачивать кучу штрафов, после выхода из тюрьмы... А если не сможет выплатить штрафы, то вернётся в тюрьму пока не отработает...
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1 час.
Александр Ляшенко
Падаль,по имени &quot;валерий двойнишников&quot;,заткнись &quot;видно гаранту на руку...ДО КОЛЕ?&quot; до коле ты засранец,будешь здесь,на радость азиатам,раскалывать  российское общество?
Ответить
56 сек.

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