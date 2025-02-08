Спецпосланник Трампа не исключает усиления санкций против РФ для решения украинского кризиса

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа по урегулированию кризиса между РФ и Украиной Кит Келлог заявил, что Трамп готов ужесточить экономические санкции в отношении РФ для решения военного конфликта.
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