Военное обозрение

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Продолжением реализации «зерновой сделки» Украина пытается проверить реакцию России

Продолжением реализации «зерновой сделки» Украина пытается проверить реакцию России

Подтверждается информация о том, что Украина совместно с Турцией и представителями ООН договорились о том, что действие так называемой «зерновой сделки» будут продолжаться.

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