Мой рецепт макарон по-флотски

Готовим одно из самых простых и любимых блюд советской классики - макароны по-флотски. На первый взгляд, банальный рецепт даже для неопытной хозяйки, однако, приготовить по-настоящему вкусные, не сухие макароны по-флотски, удается далеко не каждому.