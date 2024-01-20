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Сделайте это сейчас, чтобы начать готовить праздничную выпечку заранее

Сделайте это сейчас, чтобы начать готовить праздничную выпечку заранее

Четырёхкратные партии замороженного теста обеспечат беспроблемный сезон праздничной выпечкиВ обычный месяц вполне разумно держать в морозильной камере несколько партий заранее приготовленного печенья на случай, если захочется быстро съесть свежеиспечённую, хрустящую выпечку.

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