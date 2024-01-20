Сделайте это сейчас, чтобы начать готовить праздничную выпечку заранее

Четырёхкратные партии замороженного теста обеспечат беспроблемный сезон праздничной выпечкиВ обычный месяц вполне разумно держать в морозильной камере несколько партий заранее приготовленного печенья на случай, если захочется быстро съесть свежеиспечённую, хрустящую выпечку.
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