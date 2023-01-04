РИА Новости: Эрдоган намерен предложить Путину посредничество Турции по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским намерен вновь предложить посредничество Анкары по урегулированию ситуации вокруг Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским намерен вновь предложить посредничество Анкары по урегулированию ситуации вокруг Украины.
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