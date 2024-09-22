Зеленский посетил в США завод по производству оружия в сопровождении особой охраны

AP: Зеленский посетил завод боеприпасов в США в сопровождении усиленной охраны Украинский лидер Владимир Зеленский посетил завод по производству оружия в Пенсильвании, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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