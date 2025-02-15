В Рассказовском округе прошла неделя борьбы с онкологией

В рамках реализации федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области прошла неделя, посвященная профилактике онкологических заболеваний.
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