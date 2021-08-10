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Сон в кредит: как это работает

Сон в кредит: как это работает

В марте 2018 года на пресс-конференции Первого МГМУ имени Сеченова заведующий отделением медицины сна Михаил Полуэктов рассказал о необычном открытии: в ходе исследования специалисты университета выяснили, что человек может высыпаться впрок.

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